Россиянам дали рекомендации по выбору продуктов к новогоднему столу

Эксперты поделились с россиянами рекомендациями по выбору продуктов к новогоднему столу. Об этом пишут «Известия».

По словам специалистов, лежащую без упаковки на льду рыбу ни в коем случае нельзя употреблять сырой, к примеру в виде суши, или самостоятельно солить. Любую продукцию без вакуумной упаковки необходимо обработать термически.

Также эксперты отмечают, что продукт, который называется майонезом, должен иметь в составе не менее 60 процентов жиров и выше. Все, что ниже по жирности, — это майонезный соус. Специалисты подчеркнули, что заменив майонез оливковым маслом, сделать праздничный ужин менее калорийным не получится. В таком масле на 150–200 калорий больше, чем в сливочном.

Ученые призывают россиян соблюдать последовательность употребления алкоголя — никогда не переходить от более крепкого спиртного к слабому. Шампанским не следует злоупотреблять, поскольку это газированный напиток, который повышает кислотность желудка.

Потребление копченых продуктов в новогоднюю ночь лучше ограничить, советуют эксперты. Также следует помнить о медленном поглощении пищи с постепенным переходом от растительных продуктов к животным.

Ранее россиян предупредили, что опасность новогоднего застолья для фигуры заключается в том, что обычно на столе стоят жирные, соленые и сладкие многокомпонентные блюда, и человек старается все их попробовать. «Поскольку едим не по одной ложечке, а вполне себе объемными порциями, все это сочетание яств ложится тяжелым грузом на нашу пищеварительную систему», — объяснила диетолог.

До этого россиян предостерегли от употребления красной икры в больших количествах, поскольку это может привести к передозировке витаминами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!