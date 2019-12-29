В Латвии рассказали о демонизации России и «поддакивании» США и ЕС

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что страна «поддакивает» США и Евросоюзу, которые занимаются демонизацией России. Его слова приводит РИА Новости.

Юрканс рассказал, что не видит никаких путей для налаживания отношений с российской стороной, поскольку у Латвии нет своей внешней политики. «Пока Европа, Америка и другие союзники будут считать, что Россия — это империя зла, мы будем поддакивать. Так что никакого пути, чтобы наши правительства начали менять хотя бы риторику в сторону России, я не вижу», — отметил политик.

Янис Юрканс, этнический поляк, занимал пост министра иностранных дел Латвии в первые годы после провозглашения независимости — с 1990-го по 1992-й, неоднократно избирался в Сейм. Он выступает против языковой и гражданской дискриминации по отношению к национальным меньшинствам. В 2015 году, уже отойдя от политики, он высказывался в поддержку присоединения Крыма к России.

В 2014 году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения Крыма и вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Москва неоднократно заявляла о незаконности подобных мер.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!