Кремль усомнился в возможности Трампа остановить демонизацию России

В Кремле усомнились в возможности американского президента Дональда Трампа остановить «демонизацию» России в США. Свое мнение пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков высказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, передает «Интерфакс».

«Мне кажется, в высших эшелонах российской власти есть понимание того, что "демонизация" России, которая идет по нарастающей — это не связано с Россией как таковой, это связано с внутриполитическими процессами в Соединенных Штатах», — пояснил Песков.

По его словам, в США сложилась беспрецедентная ситуация — невиданная прежде «поляризация политического ландшафта». Американское общество раскололось, и это вряд ли сулит хорошее для страны, подчеркнул представитель Кремля.

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Москва не может влиять на эти процессы и остановить «чудовищные законопроекты», отметил Песков, имея в виду законопроект, который о признании России спонсором терроризма.

«Самый большой вопрос, может ли президент Трамп влиять на эти процессы. Я не могу ответить на этот вопрос. Есть очень много сомнений», — заключил пресс-секретарь президента.

Ранее международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, является ли Россия спонсором терроризма.

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