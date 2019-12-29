Резню в доме раввина на Хануку назвали актом внутреннего терроризма

Резню во время празднования Хануки в доме раввина в пригороде Нью-Йорка расценили как акт терроризма. С таким заявлением выступил губернатор Эндрю Куомо, передает телеканал Fox News.

По его словам, произошедшее можно назвать «примером массовой жестокости, спровоцированной ненавистью, — то есть, актом внутреннего терроризма».

Куомо отметил, что в результате атаки пострадали пять человек, нескольким из них потребовалась госпитализация. Состояние раввина, в доме которого произошла резня, остается критическим.

Ранее сообщалось, что вооруженный ножом мужчина напал с ножом на людей в доме хасидского раввина в Монси — районе Нью-Йорка, где проживает большое число представителей еврейской общины. В этот момент в доме находились около 100 человек, а раввин зажигал свечу.

Полиция задержала нападавшего, 27-летнего жителя штата Нью-Йорк Графтона Томаса. Мужчину вычислили по регистрационному номеру автомобиля, ему грозит обвинение в покушении на убийство пятерых человек и попытке кражи со взломом.

По данным полиции Нью-Йорка, только в декабре этого года было получено около 14 сообщений о нападениях, произошедших, возможно, на почве антисемитизма.

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