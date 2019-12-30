Футболист ударился о «бетонную» голову партнера и получил огромную гематому

Защитник британского клуба «Кардифф Сити» Джо Беннетт получил травму после столкновения с партнером Дэвидом Хойлеттом в матче Чемпионшипа против «Шеффилд Уэндсдей». Фотографию футболист опубликовал в Twitter.

Беннет и Хойлетт в борьбе за верховой мяч столкнулись головами — защитника в результате унесли с поля на носилках, продолжить матч он не сумел. Позднее в соцсетях он рассказал, что не получил перелома и в целом чувствует себя нормально. «Дэвид, у тебя бетонная голова», — обратился к партнеру Беннет.

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Подписчиков футболиста удивил огромный размер гематомы, которая возникла на месте удара. «Скорейшего возвращения, двуголовый», — написал один из болельщиков.

«Кардифф Сити» одержал выездную победу со счетом 2:1. В турнирной таблице Чемпионшипа команда занимает десятое место. Беннет — основной защитник «Кардиффа», на его счету 24 матча в сезоне.



