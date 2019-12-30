Лукашенко станцевал на балу и попал на видео

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко станцевал во время Венского бала в Зале торжественных церемоний Дворца Независимости в Минске. Танец главы государства попал на видео, которое публикует в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Партнершей Лукашенко по танцам стала ведущая телеканала «Беларусь 1» Полина Шуба, которая незадолго до бала была назначена заместителем руководителя отдела выпуска Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании. Во время мероприятия пары танцевали польку, падепатинер, галоп и полночную кадриль.

Как отмечается на сайте президента Белоруссии, в организации Венского бала приняло непосредственное участие посольство Австрии в Белоруссии. На торжество были приглашены лауреаты конкурсов и предметных олимпиад, победители международных соревнований, стипендиаты специальных фондов.

Александр Лукашенко, открывая мероприятие, напомнил, что в прошлом году во Дворце Независимости проходил первый Республиканский бал. По его словам, Белоруссия возрождает традицию, близкую «для белорусов, которые на протяжении многих столетий жили и развивались в самом сердце общеевропейской культуры».

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