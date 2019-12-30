Установлен подозреваемый в подрыве автомобиля российского чиновника

В полиции составили фоторобот подозреваемого в покушении на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, чей автомобиль был подорван 26 декабря возле его дома. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, в распространяемой правоохранительными органами ориентировке указан мужчина на вид 45-50 лет, среднего телосложения, ростом 165-170 сантиметров, одетый в камуфлированную куртку защитного цвета, штаны темного цвета, на голове вязаная шапка черного цвета.

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Около восьми часов утра 26 декабря был подорван автомобиль Kia Sorento на улице Ильинской поселка Рамонь. Самодельное взрывное устройство, предположительно, установленное на пороге машины, сработало в тот момент, когда чиновник открыл дверцу водителя.

Фролов с тяжелыми ранениями был госпитализирован.

Следственный комитет России связывает покушение с профессиональной деятельностью потерпевшего.

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