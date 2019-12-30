Установлен подозреваемый в подрыве автомобиля российского чиновника

В полиции составили фоторобот подозреваемого в покушении на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, чей автомобиль был подорван 26 декабря возле его дома. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
По данным издания, в распространяемой правоохранительными органами ориентировке указан мужчина на вид 45-50 лет, среднего телосложения, ростом 165-170 сантиметров, одетый в камуфлированную куртку защитного цвета, штаны темного цвета, на голове вязаная шапка черного цвета.
Около восьми часов утра 26 декабря был подорван автомобиль Kia Sorento на улице Ильинской поселка Рамонь. Самодельное взрывное устройство, предположительно, установленное на пороге машины, сработало в тот момент, когда чиновник открыл дверцу водителя.
Фролов с тяжелыми ранениями был госпитализирован.
Следственный комитет России связывает покушение с профессиональной деятельностью потерпевшего.