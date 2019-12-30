Ирландские террористы по ошибке убили своих соратников

Члены сепаратистской террористической группировки «Ирландская республиканская армия» (ИРА) по ошибке заподозрили многих своих сторонников в работе на правоохранительные органы и убили невиновных людей. Об этом со ссылкой на рассекреченные официальные документы пишет The Guardian.

Издание сообщает, что обычно государственные органы не раскрывают, кто был их информатором, но в этот раз в документах рассказывается, что из десятков людей, найденных мертвыми, многие никогда не сливали информацию силовикам. Убийства, о которых идет речь, происходили с 1978 по 1992 год.

Там же говорится, что подозреваемых в шпионаже на государство члены ИРА, как правило, подвергали пыткам, добиваясь признания, а затем убивали и выбрасывали тело. Guardian приводит список из 11 убитых мужчин, в котором указан их возраст, происхождение и обстоятельства смерти.

В апреле 2019 года в городе Дерри в Северной Ирландии разгорелись протесты, участники которых вступили в столкновения с полицией и использовали бутылки с зажигательной смесью и огнестрельное оружие. В результате погибла журналистка Лайра Макки.

В организации беспорядков обвинили так называемую Новую ИРА: о том, что в городе действует сепаратистская группировка, стало известно еще в начале 2019 года, когда в городе за одни сутки произошло контролируемые подрывы двух автомобилей в жилых районах.

ИРА, сформированная в 1969 году как боевое крыло ирландской партии «Шинн Фейн», ведет свою историю с боевых националистических организаций, созданных в 1920-х годах. Своей главной целью ИРА всегда называла объединение Ирландии, северная часть которой входит в состав Великобритании. В 2005 году ИРА объявила о прекращении партизанской деятельности и переключилась на нелегальный бизнес.

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