Онколог Стива Джобса выступит на ассамблее здоровья

В рамках ежегодной ассамблеи «Здоровая Москва» выступит онколог Дэвид Ангус, пациентом которого были Стив Джобс, музыкант Нил Янг, сенатор Тед Кеннеди и другие. Об этом «Ленте.ру» рассказали организаторы мероприятия.

Одной из главных тем мероприятия станет обсуждение лечения и своевременное предотвращение онкологических заболеваний. Этим вопросам будет посвящено несколько ключевых секций и круглых столов с участием мировых и российских экспертов. Дэвид Ангус расскажет об изменениях медицины в будущем под влиянием технологий, а так же о современных методах лечения и сохранения здоровья.

«Вместе с ростом продолжительности жизни, этой в целом позитивной тенденцией, растет и число заболеваний, связанных с возрастом, в том числе онкологических. Значит, уже сейчас необходимо уделять особое внимание лечению и профилактике онкологических заболеваний. В Москве мы внедряем новый стандарт онкопомощи, который призван сократить время постановки диагноза, повысить его точность, а значит — и это самое важное — быстрее начинать лечение», — отметила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ассамблея «Здоровая Москва» пройдет с 16 по 19 января 2020 года в 75 павильоне ВДНХ. Дэвинг Ангус выступит 16 января в рамках открытой лекции «18 правил долгой и безболезненной жизни» (18:30 — 20:00, зал «Боткин»). Помимо этого, он примет участие в дискуссии «Стратегия успешного долголетия: новые городские сценарии и технологии для сохранения здоровья» (16 января, 12:30 — 14:00, зал «Семашко»).

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