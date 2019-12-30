Американец разгромил гостиничный номер на Украине и исчез

Турист из США разгромил гостиничный номер в Одессе, Украина, и исчез. Об этом сообщает УНИАН.

По информации портала, 50-летний американец поселился в небольшом отеле в центре Одессы.

После заселения постоялец пожаловался на то, что в его номере живут змеи и хомяки, и ему предоставили другой номер. Ночью турист разгромил предоставленную ему комнату и покинул гостиницу с вещами. С тех пор его никто не видел.

Спустя несколько дней на горячую линию 102 позвонил отец американца и заявил, что его сын пропал.

В июле 2018 года пара из Нидерландов, отдыхавшая в польской части Прикарпатья, незаконно пересекла границу Украины, чтобы сделать фотографии. Супруги катались на велосипедах, а затем оставили их и пошли пешком на украинскую территорию. За нарушение правил им пришлось заплатить штраф в размере 115 евро.

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