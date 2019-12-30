Женщина хотела снять трогательный момент из жизни дочери и запечатлела себя

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Жительница американского города Альбукерке, штат Нью-Мексико, сняла на видео себя вместо того, чтобы запечатлеть, как ее дочери делают предложение. На видео обратил внимание новостной портал SFGate.

Случай произошел в городском зоопарке. Эмбер Гриего попросила свою мать Сьюзан снять на видео, как ее возлюбленный Бенджамин Стил Бэкон делает ей предложение возле вольера с пингвинами.

Сьюзан не разобралась с телефоном и случайно включила фронтальную камеру. В результате вместо трогательного момента на видео попала ее реакция на произошедшее. Пара отреагировала на ошибку матери с юмором и сказала, что запись сделала предложение более запоминающимся.

«Я чувствую, что это отражает наши отношения: что-то дурацкое и случайное. Это идеальное начало», — прокомментировала Эмбер. Ее мать иронично признала, что она не лучший фотограф.

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