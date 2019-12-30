Полиция вычислила преступника по трансляции в Instagram

В американском городе Орландо, штат Флорида, полицейские вычислили скрывавшегося преступника по его трансляции в Instagram. Об этом сообщает издание The Sun.

20-летний Кевин Гейнс шесть недель находился в розыске по ряду обвинений. Помимо прочего, его подозревали в угоне машин и стрельбе.

В четверг, 26 декабря, полицейский заметил автомобиль Гейнса возле одного из жилых домов и вызвал подкрепление. Патрульные с фонариками проникли на участок, параллельно нашли Instagram-аккаунт Гейтса и включили его прямую трансляцию.

Один из полицейских посветил в окно фонариком, и свет от него появился в эфире. Затем трансляция неожиданно прервалась. Тогда патрульные оперативно проникли в здание и задержали Гейнса. Его арестовали без права выйти под залог. По делу идет расследование.

Ранее сообщалось, что в Австралии задержали беглого заключенного, который долгое время скрывался на Канарских островах. 64-летний мужчина с двумя чемоданами сам подошел к полиции и признался, что десять с половиной лет назад сбежал из тюрьмы.

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