Магазин прислал клиентке зловонные вещи и предложил постирать самой

Британский онлайн-ретейлер Boohoo прислал клиентке зловонный заказ, а на ее жалобу ответил предложением самой постирать вещи. Об этом сообщает The Sun.

33-летняя Лианна Оливер (Leanne Oliver) из британского Манчестера обнаружила в посылке заказанные топы, ремень и сумку-клатч, внутри которой лежала чья-то фляжка с алкоголем. При этом напиток вылился из емкости и насквозь пропитал материал, из которого была изготовлена вещь. Кроме того, по словам покупательницы, от клатча ужасно воняло сигаретным дымом. «Из-за вони было ясно, что что-то протекло. Очевидно, кто-то сходил на вечеринку, а затем просто вернул поцарапанную сумку», — рассказала Оливер.

Фото: из личного архива

Британка направила в магазин гневное письмо и приложила к нему фотографию покупки. Выразив сожаление о произошедшем, представитель Boohoo предложил ей самостоятельно постирать вещь. Однако клиентка заявила, что ее возмутила манера общения сотрудника клиентской службы и она собирается оформить возврат заказа.

«Большей проблемой стала работа службы поддержки. Я понимаю, что все могут допустить ошибку, но то, как ее исправляли — меня не удовлетворило. Компенсация за покупку мне так и не пришла», — заметила Оливер. Boohoo пока никак не прокомментировали случившееся.

Похожий случай произошел в мае с еще одной клиенткой Boohoo. Она заказала в подарок дочери сумку и обнаружила внутри нее останки рыбы, издававшие неприятный запах.

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