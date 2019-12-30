Уверенных и не уверенных в завтрашнем дне россиян посчитали

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) посчитал число россиян, уверенных и не уверенных в завтрашнем дне, и сравнил результат с данными 2000 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Почти половина россиян (47 процентов) оказались не уверены в завтрашнем дне. Выяснилось, что большинство граждан, не уверенных в своем будущем, — россияне в возрасте от 35 до 44 лет. Из этой категории опрошенных 57 процентов заявили о сомнениях в завтрашнем дне. При этом отмечается, что этот показатель снизился за последние 20 лет с 63 до 47 процентов.

В то же время 51 процент респондентов испытывают уверенность по поводу будущего, при этом среди россиян от 18 до 24 лет таких большинство (71 процент). По сравнению с 2000-м позитивно настроенных граждан стало в полтора раза больше.

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Кроме того, россияне высказались о своих целях на будущее. Около 40 процентов респондентов отметили желание жить не хуже, чем другие жители их населенного пункта, почти четверть граждан хочет жить лучше, чем большинство граждан из их окружения. Еще 11 процентов опрошенных поставили цель жить как среднестатистическая семья в США и в Западной Европе, 6 процентов — лучше, чем в странах Запада. При этом 12 процентов преследуют цель «выжить на самом примитивном уровне существования», отмечает ВЦИОМ. В начале XXI века таких граждан было более 20 процентов.

В августе россияне высказались о своей жизни в стране в ближайшие годы. На вопрос: «Через 20 лет жить в России будет более спокойно и безопасно, чем сейчас?» — 18 процентов респондентов ответили положительно. Еще 32 процента считают, что ситуация в этом плане не изменится.

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