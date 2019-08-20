Россияне высказались о своем будущем

Три четверти россиян планируют свою жизнь на короткую, среднюю и длительную перспективу и лишь 24 процента не планируют. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел и опубликовал на своем сайте Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

На вопрос о том, на какие сроки они планируют свою жизнь, большинство респондентов — 41 процент — ответили, что на короткие. Такой вариант выбирали в основном люди в возрасте от 46 до 60 лет. 18 процентов предпочитают строить планы на средние сроки, еще 16 процентов — на длительный срок.

Кроме того, участников опроса спросили, от кого, по их мнению, зависит их будущее. Большая часть россиян (54 процента) считает, что их будущее зависит от них. Причем в возрастной группе от 18 до 30 лет таковых 73 процента. Люди старше 60 лет заявили, что их будущее зависит от внешних обстоятельств.

Также половина респондентов нейтрально-положительно высказалась о своей жизни в России в ближайшие годы. На вопрос: «Через 20 лет жить в России будет более спокойно и безопасно, чем сейчас?» — 18 процентов россиян ответили положительно. Еще 32 процента считают, что ситуация в этом плане не изменится.

Примерно так же участники опроса высказались об экономике. 25 процентов респондентов заявили, что ситуация в финансовой сфере через два десятилетия в России улучшится, а 30 процентов — что останется примерной такой же.

Опрос был проведен 11 августа среди совершеннолетних граждан России. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов из 53 субъектов страны.

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