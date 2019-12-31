В России собрались ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

Минздрав России подготовил и вынес на общественное обсуждение законопроект о трансплантологии, который предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, сообщает «Парламентская газета».

По его словам, в случае принятия проекта закона россиянин должен письменно или в некоторых случаях устно запретить изымать свои органы после смерти. Сделать это за него могут и его родственники в течение трех часов после смерти мозга.

В документе прописана обязанность врачей сообщать родным о планах изъять органы человека после смерти его мозга. Если у него нет семьи, решать вопрос необходимо с помощью консилиума.

Ориентировочно закон о донорстве вступит в силу 1 июня 2021 года.

По официальным данным, в России проживает 17,5 тысячи людей с пересаженными органами. Министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что за последние годы число трансплантаций выросло в 3,3 раза, а прошедших через такую операцию граждан — в 4,5 раза.

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