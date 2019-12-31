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В правительстве захотели возродить «фишку» России

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Татьяна Голикова
Татьяна Голикова

Многодетные семьи — это «фишка» России, которую следует возродить, считает вице-премьер правительства страны Татьяна Голикова. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия 24», передает «Интерфакс».

«В России всегда была большая патриархальная такая семья, — сказала она. — И, в общем, мне кажется, что для России это вот такая, если можно сказать, фишка, если есть семья, в которой все-таки два-три ребенка».

По ее словам, курс на увеличение числа многодетных семей важен для населения и для «самоутверждения страны».

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография». Одна из целей нацпроекта заключается в увеличении выплат на первого ребенка и ежемесячных пособий для многодетных семей. В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» для бездетных семей будет проведено около 450 тысяч бесплатных процедур искусственного оплодотворения. Кроме того, планируется снизить уровень смертности населения, обеспечить дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также сделать дошкольное образование доступнее. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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