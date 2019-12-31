Apple объяснила появление зеленого iPhone 11 Pro

Глава Apple Тим Кук рассказал, почему линейка в iPhone 11 Pro появился телефон зеленого цвета. Генеральный директор компании объяснил выбор инновациями и заботой об экологии, передает Nikkei.

Кук заявил, что выбрал зеленый цвет (Midnight Green) из-за японской компании Seiko Advance, которая занимается покраской корпусов iPhone. «Это случилось из-за качественного контроля и мастерства производителя», — заметил предприниматель. Генеральный директор Apple пояснил, что Seiko Advance убедила его в экологичности чернил для окраски. Также представители японской компании пообещали Куку, что планируют перейти на возобновляемую энергию в 2020 году.

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Партнер Apple не раскрыл информацию о составе краски, которой покрывают корпус iPhone. По информации Nikkei, японская компания нашла альтернативу токсичным галогенам, которые обычно используют для получения зеленого колера.

Смартфоны iPhone 11 и 11 Pro Max стали первыми в линейки Apple, которые получили зеленый цвет корпуса. Презентация линейки iPhone 11 состоялась 10 сентября.

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