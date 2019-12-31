Пожилой турист пошел по маршруту навигатора и получил пулю

В Бразилии турист оказался в больнице с огнестрельным ранением после того, как стал жертвой вооруженного ограбления. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 29 декабря, неподалеку от Рио-де-Жанейро. 73-летний швейцарец Мишель Анджело Галле (Michele Angelo Galle) вместе с 65-летней женой Мирандой Пиа Регаззони (Miranda Pia Regazzoni) вышел за пределы города. Следуя маршруту навигатора, они оказались в фавелах — местных трущобах — в районе Сидаде-Альта, где на пару напали грабители.

В результате женщина получила колото-резаные раны руки, а пожилой мужчина — пулю, после чего он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция ведет поиски организаторов нападения.

5 июля прошлого года сообщалось, что в испанском городе Бенидорме британскому туристу прострелили ягодицы во время отдыха в одном из баров. Мужчина приехал в страну на отдых и собирался в скором времени вернуться в Великобританию. В настоящее время он находится в больнице.

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