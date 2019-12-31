В России подорожал салат «Мимоза»

Аналитики подсчитали стоимость популярного новогоднего салата «Мимоза». Цена ингредиентов, необходимых для его приготовления, составила 267,2 рубля. За год она увеличилась на три процента. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные специалистов платформы «Такском».

Для расчетов использовался классический рецепт «Мимозы», в который входят майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы. Соус в необходимой пропорции обойдется в 32 рубля, сыр — в 87 рублей, самым дорогим ингредиентом стали рыбные консервы: они стоят порядка 125 рублей.

«Мимоза» — слоеный салат, появился в СССР в 1970-х. Название блюдо получило из-за внешнего сходства яичного желтка, которым салат посыпают сверху, с цветками мимозы.

Ранее сообщалось, что жители России потратят в среднем на новогодний стол 6403,78 рубля. За год подорожали сыры — на 11,17 процента. Сливочное масло и апельсины подорожали на 10,36 процента и на 10,87 процента соответственно. Свежие огурцы подешевели на 8,96 процента, а красная икра — на 4,97 процента.

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