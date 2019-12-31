Кремль назвал главную неудачу года

В Кремле низкий рост ВВП назвали главной неудачей 2019 года. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если говорить о главной неудаче, это, наверное, то, что темпы роста пока остаются скромными», — отметил Песков, добавив, что у России есть «много резервов для наверстывания этих темпов в предстоящие годы».

Главным же достижением уходящего года, по его словам, в Кремле считают то, что властям удалось переломить тенденцию на снижение благосостояния россиян, которая наблюдалась в стране последние 3-4 года. «В этом году эту тенденцию удалось остановить. Пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но тем не менее тенденция ушла в плюс», — пояснил Песков.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП России по итогам 2019 года составит 1,3 процента. 5 декабря в ходе разговора с представителями телеканалов премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что экономический рост находится на уровне от 1,3 до 1,5 процента.

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