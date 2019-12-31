Редкий рубиновый орден советского адмирала выставили на продажу

Редкий орден времен Второй мировой войны, инкрустированный рубинами, выставили на продажу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Награда принадлежала участнику Великой Отечественной войны, советскому инженер-контр-адмиралу Николаю Дубровину. Каким образом она попала к антикварщикам, не уточняется. Цена ордена с драгоценными камнями — 176 тысяч долларов. В описании говорится, что он изготовлен из 29 граммов золота 920 пробы, 22 граммов серебра 925 пробы и рубинов.

С 1944 года рубиновым орденом Нахимова первой степени награждали офицеров флота. Это единственный орден, помимо ордена «Победа», который украшен драгоценными камнями. Всего такую награду получили 77 человек и пять частей флота.

Ранее в декабре сообщалось, что в Великобритании ушел с молотка гроссадмиральский жезл, принадлежавший преемнику Адольфа Гитлера рейхспрезиденту Германии Карлу Деницу. Позолоченный металлический жезл, покрытый синим бархатом и железными значками с изображением герба Третьего рейха, якоря и железного креста купили за 25 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей).

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