В России изменились правила регистрации новых автомобилей

В России начали действовать измененные правила государственной регистрации автомобилей — номера на них можно будет получать прямо в автосалонах. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Согласно вступившим в силу правилам, зарегистрировать новый автомобиль разрешено прямо в день покупки. То есть, получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер теперь можно непосредственно в автосалоне. Для этого организация должна быть включена в государственный реестр МВД, а также иметь в штате специального сотрудника, который после осмотра автомобиля и проверки документов владельца отправит результаты в Госавтоинспекцию.

Также, по новым правилам, машину нельзя будет оформить на гражданина младше 16 лет, чтобы он не нес ответственности как собственник. Кроме того, код региона теперь будет привязан к месту регистрации владельца: покупая авто в другом городе, номера на него автомобилист получит с кодом родного региона.

Срок регистрации автомобилей, временно ввезенных из другой страны, увеличили до года. Раньше он был вдвое меньше. Помимо этого, правительство установило специальный порядок оформления прототипов новых моделей, которые проходят испытания на дорогах общего пользования.

Ранее сообщалось, что в России изменится состав сопроводительной документации на автомобили. В новом отдельном документе под названием «этикетка энергоэффективности» будут указываться такие показатели конкретной машины, как расход топлива на 100 километров хода, выбросы углекислого газа, а для электромобилей — расход электроэнергии и запас хода.

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