Появилось видео с места гибели загоревшегося в Петербурге мужчины

Появилось видео в места происшествия в Санкт-Петербурге, где ранее загорелся, а затем упал с крыши мужчина. Его опубликовал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Боровой улице в центре города. На третьем этаже здания загорелся мужчина, чья личность пока не установлена. Затем он упал с высоты и погиб на месте. При падении он приземлился на 52-летнюю женщину, проходившую мимо. Ее доставили в больницу с травмой головы и левой ноги.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, движение временно перекрыто. По данным МЧС, здание, с которого упал загоревшийся, находится на капитальном ремонте.

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