Раскрыты условия жизни похищенной в новогоднюю ночь девочки

Девочка, которую похитили в новогоднюю ночь в Москве, жила в доме, предназначенном под снос, из него были выселены жильцы. Подробности проживания ребенка сообщили в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения столицы, передает РИА Новости.

В департаменте рассказали, что в доме были отключены сигнализация и водоснабжение, на кухне не было газовой плиты. В квартире также не было мебели, однако был свет и отопление.

В ведомстве добавили, что женщина год назад потеряла документы и свидетельство о рождении ребенка. Она сообщила, что несколько лет назад семья переехала в Москву из другого региона. Ей рассказали, как восстановить документы и куда обратиться за помощью. Ребенок находится в больнице, ее обеспечат всем необходимым, а после выписки направят в реабилитационный центр.

Ранее 2 января стало известно, что Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.

Россиянка, задержанная по подозрению в похищении семилетней девочки в Москве, была приглашена на Новый год в семью ребенка. В показаниях она объяснила, что пыталась спасти девочку. По ее словам, мать похищенной громко ругалась со своим сожителем. Зашедшая на праздник Татьяна Грачева рассказала, что увидела грязного ребенка, пьяных людей, крики и шум. Она отметила, что девочка сама попросила забрать ее, и в 2:30 по московскому времени они ушли. Она привела девочку к себе домой и уложила спать.

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