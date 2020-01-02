У здания администрации Зеленского залили бесплатный каток

В Киеве у здания администрации (офиса) президента Украины Владимира Зеленого открыли каток. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации издания, новый бесплатный каток, рассчитанный на 40 человек, залили в центре города на улице Банковой. Во время визита гости могут воспользоваться своими коньками или взять их напрокат бесплатно.

Кроме того, рядом с катком возвели надувной шатер, в котором катающиеся могут погреться и оставить личные вещи. Развлечение будет работать ежедневно с десяти утра до восьми вечера, а посетить его можно в один из семи сеансов.

Издание отмечает, что каток расположен практически перед входом в здание офиса президента, где в декабре 2019 года протестующие разбили палаточный городок и провели там ночь. Тогда участники акции требовали от главы государства не допустить сдачи национальных интересов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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