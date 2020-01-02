Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили

Журналистка белорусского телевидения Елена Козлова, которую ранее заподозрили в выходе в эфир пьяной, упала в обморок после завершения репортажа. Об этом рассказала сотрудница телеканала СТВ Вероника Гришкова на своей странице в Facebook.

«В прямой эфир девушка выходила впервые. От волнения подскочило давление», — написала Гришкова. По ее словам, после завершения трансляции девушка потеряла сознание.

Во время репортажа с улицы в центре Минска Елена Козлова запиналась, делала оговорки и длинные паузы. Девушку сильно шатало, а голос за кадром советовал ей заканчивать эфир. Многие решили, что журналистка находилась в нетрезвом виде.

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