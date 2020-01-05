Российские туристы установили рекорд в Финляндии

Туристы возле резиденции Санты на территории деревни Санта-Клауса в Рованиеми в Финляндии

Российские туристы установили рекорд по посещаемости Лапландии (область на севере Финляндии) — их доля в регионе составила 53 процента от общего числа путешественников, пишет Yle со ссылкой на данные статистического центра.

Всего в местных отелях с января по ноябрь 2019 года было зарегистрировано 2,6 миллиона ночевок — это на четыре процента больше, чем в 2018-м. Самые посещаемые туристами места — Рануа (число ночевок выросло на 50 процентов), Рованиеми (плюс 12 процентов), Инари, Муонио, Кеми и Соданкюля.

Большинство прочих иностранных туристов, которые решили посетить Лапландию, приехали из Германии, Франции и Великобритании.

В декабре Финляндия вошла в список стран, которые вызывают у россиян желание вернуться (семь процентов опрошенных).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!