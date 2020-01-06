Пропавшего в Новый год мальчика нашли голодным и больным

Пропавшего 1 января мальчика нашли спустя несколько дней на съемной квартире в Башкирии. Об этом сообщает местный портал UFA1.

Двухлетнего ребенка обнаружили голодным и исхудавшим, кроме того, он простудился и заболел. Сообщается, что он не ел несколько дней. Мальчик был на съемной квартире рядом со своим отцом. Мать ребенка утверждает, что мужчина был «в мертвецки пьяном состоянии».

Женщина рассказала, что сначала отец мальчика был на связи, однако потом пропал — родители уже не живут вместе. Он забрал ребенка 26 декабря, а 1 января перестал отвечать.

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«Я не хотела отдавать ему сына, он частенько угрожал, что увезет его», — утверждает женщина. Она добавила, что отец добился права видеться с сыном через органы опеки.

Утверждается, что сейчас с мальчиком все в порядке. Мать заявила, что в ближайшее время будет заниматься его лечением.

Ранее стало известно, что ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь в садовом товариществе под Иркутском из-за устроившего стрельбу в воздух россиянина. У ребенка диагностировали касательное ранение пулей, царапины щеки и шеи. Его состояние оценивается как стабильное, госпитализация 6-летнему мальчику не потребовалась.

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