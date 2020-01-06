Станция «Новодачная» сделала короче путь к технопарку «Физтехпарк»

«Новодачная» — одна из 26 станций МЦД, где в 2019 году были выполнены работы по обеспечению транспортной и пешеходной доступности, сообщили в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

В сообщении отмечается, что станция находится в непосредственной близости от технопарка «Физтехпарк». После запуска Московских центральных диаметров многим специалистам, работающим на площадке «Физтехпарка», стало гораздо удобнее добираться сюда. Учитывая, что молодые сотрудники IT-компаний охотно пользуются велосипедами и самокатами, в рамках благоустройства территории специально для них от станции МЦД-1 до технопарка проложили велодорожку протяженностью 500 метров.

В зону благоустройства была также включена территория от жилой застройки на Долгопрудной аллее до платформы «Долгопрудная». Общая площадь составила более 3 гектара.

До начала благоустройства дорога к платформам «Долгопрудная» и «Новодачная» была очень неудобной: покрытие тротуаров было изношено, а местами их вообще не было, освещение было недостаточным, а инфраструктура отсутствовала. Местные жители и сотрудники расположенных поблизости предприятий неоднократно обращались с просьбами привести в порядок эти территории.

«Основной задачей было устройство тротуаров. В ходе работ их привели в порядок и заменили асфальтобетонное покрытие площадью более 11 тысячи квадратных метров. На части территории было выполнено плиточное покрытие, его площадь составила 2 тысячи квадратных метров. Заменили и покрытие проезжей части площадью 10,7 тысячи квадратных метров. Для того, чтобы отделить тротуары от проезжей части, установили более 11,5 тысячи метров бордюрного камня», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

Воздушные кабельные линии убрали под землю, в кабельную канализацию. Ее протяженность составила почти 3 километра.

Кроме того, разбили 11,2 тысячи квадратных метров газона, высадили 250 деревьев и 22 тысячи кустарников. Для удобства горожан установили скамейки и урны.

Дорога к платформам «Новодачная» и «Долгопрудная» теперь хорошо освещена: здесь установили 50 фонарей с энергосберегающими лампами. Теперь не только идти к электричкам, но и гулять в вечернее время стало комфортно и безопасно.

Для тех, кто велосипеду и самокату все-таки предпочитает автобус, установили современный остановочный павильон, где можно не только укрыться от непогоды, но и зарядить мобильные устройства, подключиться к бесплатной сети Wi-Fi, а также построить маршрут при помощи навигационных карт и схем.