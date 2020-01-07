В США водитель расстрелял подростков из-за игры в снежки

В американском городе Милуоки (штат Висконсин) водитель автомобиля расстрелял группу подростков, которые играли в снежки и бросали их в проезжающие мимо автомобили. Об этом говорится в сообщении местной полиции.

Инцидент произошел 4 января, когда один из снежков попал в белую Toyota. «Водитель автомобиля открыл огонь по группе подростков и ранил двух человек», — говорится в сообщении полиции.

Ранения получили 12-летняя девочка и 13-летний мальчик. Однако местные жители утверждают, что в общей сложности слышали пять выстрелов.

Водителя белой Toyota задержать не удалось, его поиски продолжаются. Полиция уже обратилась за помощью в розыске преступника к общественности.

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