Россиянка выпивала и три дня не замечала пропажу дочери

Жительница Санкт-Петербурга несколько дней не замечала пропажу дочери, поскольку проводила время за распитием алкогольных напитков. Об этом пишет РЕН ТВ.

Пятилетнюю девочку увела с собой няня 3 января, перестав после этого выходить на связь. В полицию 6 января обратился отец ребенка, который и рассказал об ее исчезновении.

41-летняя мать девочки сообщила сотрудникам правоохранительным органов, что ребенка забрала с собой ее 38-летняя знакомая. Со слова россиянка, женщина проживала в ее квартире, нигде не работала и присматривала за девочкой — отводила в детский сад и на различные развлекательные мероприятия.

Полицейские занялись поиском няни и ребенка.

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