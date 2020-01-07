Солдат НАТО заявился в спа-центр и напал на посетителей

Солдат НАТО из дислоцированной в Эстонии боевой группы устроил дебош в таллинском спа-центре. Об этом сообщает портал Delfi.

Очевидец рассказал, что солдат начал нападать на работников и посетителей спа, вел себя буйно. Работникам салона пришлось вызвать полицию. Правоохранительные органы получили вызов с сообщением об агрессивно ведущем себя служащем.

Сообщается, что уголовное дело не возбуждалось. В штабе боевой группы НАТО рассказали, что инцидент с участием солдата альянса расследуется. По словам источника, более подробно прокомментировать ситуацию пока не могут.

Ранее в январе сообщалось о сбежавшем российском солдате-срочнике Артуре Хакимове. 3 января он самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его. Позже стало известно, что он находится в Иркутске, об этом рассказал подвозивший его водитель.

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