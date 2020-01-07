Россиянам рассказали об аномально теплой погоде по всей стране

На всей территории России наблюдается положительная температурная аномалия. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По его словам, в европейской части страны температура воздуха выше нормы на 6-8 градусов, в азиатской части — на 8-20. В Якутии ожидается повышение температурных значений на 20 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве днем во вторник, 7 января, температура составит от минус 2 до 0 градусов, в среду, 8 января, — от 0 до плюс 2, с порывами ветра до 17 метров в секунду. С 5 по 8 января в городе местами гололедица.

Также синоптики предупреждали граждан об аномально теплом январе с изменчивой и ветреной погодой, температурой воздуха от от шести до десяти градусов выше нормы. Отмечалось, что оттепели будут чередоваться с непродолжительными морозами.

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