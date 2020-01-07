В России оценили признание Ираном Пентагона террористической организацией

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил законопроект парламента Ирана, согласно которому Пентагон приравнивается к террористической организации. Сенатор объяснил это решение «эмоциональностью иранских властей», сообщает телеканал «Звезда».

«Конечно, надо ставить вопрос на обсуждение в Совбезе, как-то надо ситуацию возвращать в нормальное русло», — заключил Джабаров.

Ранее 7 января сообщалось, что Тегеран признал Министерство обороны США террористической организацией после убийства иранского генерала КСИР Касема Сулеймани.

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В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего был убит Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично американский президент Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР пообещал отомстить за гибель генерала.

Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство.

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