Сын Трампа показал винтовку с портретом Хиллари Клинтон за решеткой

Дональд Трамп — младший, сын американского президента Дональда Трампа, выложил в Instagram фотографии, на которых он запечатлен с полуавтоматической винтовкой AR-15. На ее магазин с патронами нанесено изображение Хиллари Клинтон за решеткой.

Nice day at the range. @rarebreedfirearms and @spikes_tactical adding a little extra awesome to my AR and that mag...🔥🤣🔥🤣🔥 Фото опубликовано @donaldjtrumpjr

Бывший госсекретарь США в 2016 году была кандидатом в президенты от Демократической партии и основным соперником республиканца Дональда Трампа в борьбе за президентское кресло. Тогда же среди сторонников Трампа был распространен призыв «Посади ее!», к которому и отсылает изображение на магазине.

Президентские выборы в США прошли 8 ноября 2016 года. Клинтон, несмотря на то, что считалась фаворитом гонки, проиграла Трампу. Очередные выборы пройдут в ноябре 2020 года, действующий президент уже выразил намерение пойти на второй срок. В то же время Клинтон весной 2019 года заявила, что на предстоящих президентских выборах выдвигать свою кандидатуру не намерена.

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