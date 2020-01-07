Стало известно о приказе военным США быть готовыми к операции на Ближнем Востоке

Пентагон приказал примерно 4,5 тысячам моряков и морских пехотинцев Военно-морских сил США быть готовыми к поддержке военной операции на Ближнем Востоке при необходимости. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимного представителя Министерства обороны США.

Источник отказался указать местонахождение Батаанской десантной группы (Bataan Amphibious Ready Group). В то же время другой источник в пятницу, 3 января, сообщал, что военные находятся в районе Средиземного моря и могут быть вызваны в случае необходимости.

Ранее стало известно о письме возглавляемой США военной коалиции, адресованном иракским военным, в котором говорилось о скором выведении иностранных войск из Ирака. Чуть позже Пентагон опроверг эту информацию.

5 января парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. На данный момент там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран. США выразили свое разочарование данным решением.

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