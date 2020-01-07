Войска США на Ближнем Востоке приведены в режим повышенной боеготовности

Американские военнослужащие и боевая техника на Ближнем Востоке приведены в режим повышенной боеготовности из-за возможной атаки иранских беспилотников. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников из США.

По данным телеканала, американская разведка наблюдала за перемещением иранской техники, в том числе беспилотников и баллистических ракет, последние несколько дней. Источники CNN предположили, что таким образом Тегеран пытается обезопасить свое оружие от возможного удара США или же подготовиться к собственной атаке. «Появились признаки того, что нам необходимо отслеживать угрозы», — отметил один из собеседников телеканала.

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Ранее 7 января помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал причину убийства иранского генерала Касема Сулеймани. «Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни», — объяснил он, отметив, что американский лидер Дональд Трамп всегда защищал американских граждан.

5 января сообщалось, что США начали переброску дополнительных войск на Ближний Восток. Всего в Кувейт на фоне растущей напряженности направлены около 4,2 тысячи десантников.

Глава «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении отдал лично американский президент Дональд Трамп.

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