Канада пообещала получить ответы от Ирана по катастрофе Boeing 737

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал получить от Ирана ответы на вопросы по катастрофе самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), в результате которой погибли 167 пассажиров, в том числе 63 канадца. Об этом сообщает Daily Mail.

Глава правительства выразил соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что канадцы получат ответы на все интересующие их вопросы. Он также заверил, что лично обеспечит самое тщательное расследование катастрофы.

Материалы по теме Украинский самолет разбился в Иране Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа

Как отмечает Daily Mail, в Канаде велика как иранская, так и украинская диаспоры, поэтому МАУ предлагают клиентам скидки на билеты на рейсы между Торонто и Тегераном с пересадкой в Киеве.

Boeing 737-800 МАУ загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта иранской столицы. Помимо 63 канадцев, погибли, по данным МИД Украины, 82 иранца, 10 подданных Швеции, четыре гражданина Афганистана, трое граждан Германии и трое подданных Великобритании, а также 11 украинцев, в том числе девять членов экипажа.

Власти Ирана предварительно назвали причиной катастрофы возгорание в двигателе. Точная причина будет раскрыта после анализа бортовых самописцев лайнера. Вместе с тем в ближневосточной прессе циркулируют слухи о том, что самолет мог быть сбит в ходе ракетного удара Ирана по военным объектам США в Ираке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!