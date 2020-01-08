Дед Мороз обварил ребенка кипятком в новогоднюю ночь

Дед Мороз в Севастополе обварил ребенка кипятком в новогоднюю ночь. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Семья из Севастополя заказала для своего 9-летнего сына на Новый год Деда Мороза и фокусника. Во время одного из фокусов переодетый в Деда Мороза мужчина поставил на голову ребенку стакан с кипятком. Стакан перевернулся, и содержимое вылилось на лицо третьекласснику. Лицо мальчика покрылось волдырями.

Утром 1 января мать отправилась с пострадавшим ребенком в больницу, ему диагностировали термический ожог лица. Мальчика госпитализировали в травматологическое отделение одной из севастопольских больниц.

Как сообщила пресс-служба УМВД по городу Севастополю, правоохранительные органы проводят проверку, в результате которой будет установлена степень причиненного мальчику вреда.

В декабре 2019-го сообщалось о Деде Морозе, который предлагал детям в Пензе снюс (сосательный табак) вместо конфет.

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