Американский режиссер пособолезновал Ирану на персидском из-за Сулеймани

Американский режиссер документального кино Майкл Мур (Michael Moore) опубликовал текст обращения к Ирану, в котором выразил соболезнования из-за убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Сообщение он опубликовал в Twitter-аккаунте полностью на персидском языке.

В публикации Мур выразил соболезнования в связи с тем, что президент Дональд Трамп от имени США убил Сулеймани, совершив таким образом «акт насилия». По его словам, большинство граждан США не голосовали за американского лидера на выборах. Он призвал Тегеран не реагировать агрессивными мерами на действия Трампа, а дать возможность американскому народу самому добиться его отстранения от президентского поста.

Ранее по поводу напряжения отношений США и Ирана высказалась спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она также раскритиковала действия президента и призвала положить конец ненужным провокациям со стороны администрации Белого дома.

Отношения Вашингтона и Тегерана обострились после того, как США в ночь на 3 января убили Сулеймани в результате авиаудара в аэропорту Багдада, столицы Ирака. Пентагон заявлял, что приказ об устранении высокопоставленного иранца отдал лично Трамп. В ночь на 8 января Иран в ответ провел атаку против двух авиабаз США, находящихся на территории Ирака. Были применены более десяти ракет.

Мур известен своим критическим отношением к Трампу. Он неоднократно негативно отзывался о деятельности 45-го президента США. Либеральный активист регулярно пишет посты против американского лидера, поддерживает импичмент Трампа. В 2017 году он запустил проект TrumpiLeaks, чтобы ему могли анонимно передавать информацию о президенте и его администрации.

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