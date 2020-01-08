Сообщение о выводе войск США с базы в Кувейте объяснили взломом

Информация о выводе американских войск с военной базы «Арифджан» в Кувейте через три дня оказалась ложной. Об этом говорится в Twitter-аккаунте издания Arab News.

«Правительство Кувейта опровергает новости о выводе войск США с базы», — говорится в публикации.

Агенство Kuwait News Agency, распространившее сообщение об американских военных, объявило, что его социальные сети, в частности, Twitter, были взломаны.

Ночью 8 января Иран ударил ракетами по двум военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани американскими военными по прямому приказу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

5 января США начали переброску дополнительных войск в Кувейт. В ближайшее время туда прибудут 4,2 тысячи военнослужащих.

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