Стала известна судьба сбежавшего в Забайкалье срочника

Сбежавшего из воинской части в Забайкалье солдата-срочника Артура Хакимова после обследования в военном госпитале собираются досрочно уволить из армии. О его судьбе URA.RU рассказала представительница Комитета солдатских матерей Ксения Феткуллина.

По ее словам, сейчас молодой человек лежит в госпитале с простудой. После выздоровления ему предстоит пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), в ходе которой специалисты должны признать его негодным к службе из-за психического самочувствия. Решение будет принято в течение месяца.

19-летний Артур Хакимов сбежал из части в поселке Большая Тура 3 января и написал своей матери SMS с извинениями за то, что он «непутевый сын». В пути он пользовался услугами сервиса BlaBlaCar по поиску попутчиков. 6 января его нашли в Ачинске. Он успел вернуться в часть до истечения трех суток, поэтому командование обещало не наказывать его.

Занимавшиеся его делом правозащитники заявили, что к побегу юношу подтолкнула дедовщина. Имена виновных в превышении полномочий не назывались.

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