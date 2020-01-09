Российского полицейского нашли мертвым в своей квартире

В Сегежском районе Карелии нашли мертвым сотрудника полиции. Об этом в четверг, 9 января, сообщает «Интерфакс» .
43-летнего сотрудника МВД, который работал водителем дежурной части, обнаружили дома 8 декабря.
В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Основная версия случившегося — самоубийство.
Ранее сообщалось, что 20 декабря, заместитель начальника отделения МВД России по Кемскому району Карелии покончил с собой.
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