Одинокая женщина влюбилась и стала пособницей криминального синдиката

Одинокая жительница Новой Зеландии познакомилась в интернете с мужчиной, влюбилась в него и случайно стала финансовым посредником международного криминального синдиката. Об этом сообщает сайт Daily Mail.

56-летняя Сандра Гэй Мердок (Sandra Gay Murdoch) в 2017 году начала переписываться в интернете с незнакомцем. Между ними завязались романтические отношения. Новый знакомый несколько месяцев осыпал Мердок комплиментами, а затем спросил ее банковские реквизиты. Она сообщила возлюбленному эту информацию, так как полностью ему доверяла.

В сентябре 2017 года незнакомец из Новой Зеландии перевел ей семь тысяч новозеландских долларов (283,7 тысячи рублей). Спустя месяц компания, которая занимается скачками, положила на ее счет еще пять тысяч новозеландских долларов (202,6 тысячи рублей). После этого у Мердок попросили снять полученные деньги со счета и переслать их в Малайзию, что она и сделала. Как выяснилось, таким образом международный криминальный синдикат отмывал деньги.

Новозеландка узнала, что стала пособницей преступников, только когда ее арестовали. Ей объяснили, что мошенники взломали сайт компании, которая занималась скачками. Оба банковских перевода, которые она получила, сделали их жертвы.

Мердок приговорили к шести месяцам ограничения свободы с возможностью посещения рабочего места и обязали выплатить 12,319 новозеландского доллара (499,3 тысячи рублей). Адвокаты подали апелляцию, которая помогла отменить требование суда о возмещении денежных средств, так как новозеландка не смогла бы выплатить такую сумму.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Алфарета, штат Джорджия, влюбилась в мошенника и лишилась 80 тысяч долларов (4,9 миллиона рублей). Мужчина представился миллионером и убедил наивную женщину, что они «созданы друг для друга» и должны купить дом, а когда она отдала ему свои сбережения, оборвал все связи и бесследно исчез.

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