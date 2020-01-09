Боец UFC попался на кокаине и избежал наказания

Американский боец Декуан Таунсенд признал санкции со стороны Антидопингового агенства США (USADA) после положительного допинг-теста. Об этом сообщает MMA Junkie.

В пробе 33-летнего спортсмена были обнаружены следы кокаина. Таунсенд признал шестимесячное отстранение со стороны USADA. Дисквалификация бойца ретроактивна: она отсчитывается с июня 2019-го и истекла 28 декабря. Таким образом, Таунсенд сможет выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 25 января.

UFC Fight Night 166 пройдет 25 января в США. В главном бою вечера выступят тяжеловесы: американец Кертис Блейдс и бразилец Джуниор Дос Сантос. Последний должен был выступить в московском турнире UFC 9 ноября. Однако бразильский тяжеловес снялся с поединка против россиянина Александра Волкова.

Для Таунсенда бой против соотечественника Дейвона Льюиса станет вторым под эгидой UFC. В своем дебюте он уступил Далче Лунгиамбуле из ЮАР. Всего на счету Таунсенда 19 побед и девять поражений.

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