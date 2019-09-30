Боец MMA заподозрил соперника в допинге из-за «твердых сосков»

Голландский боец смешанного стиля (MMA) Гегард Мусаси обвинил американца Рафаэля Ловато в использовании стероидов. Об этом сообщает MMA Junkie.

В июне Ловато одержал победу над Муссаси решением судей и лишил последнего титула чемпиона Bellator в среднем весе. 34-летний представитель Нидерландов считает, что его соперник нарушил антидопинговые правила.

«На взвешивании он выглядел раза в два больше. Соски у него твердые были, как у женщины! Я не шучу, сами посмотрите. Он мог бы детей молоком кормить», — заявил Муссаси во время интервью после победы над бразильцем Лиото Мачидой на Bellator 228.

Ловато нанес Муссаси единственное поражение в Bellator. До этого голландец выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), Strikeforce, Dream и Pride. На его счету 46 побед и семь поражений.

36-летний Ловато выступает в MMA с 2014 года. Он провел 10 поединков, одержав победу в каждом из них. До начала выступлений в октагоне американец многократно становился чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.

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