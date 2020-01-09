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Появилось видео крушения украинского самолета в Иране

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@uaobozrevatel / Telegram

Иранское телевидение обнародовало видеоролики, на которых запечатлен момент крушения украинского Boeing 737 в Иране. Его опубликовал украинский портал Obozrevatel.

На одном видео, заснятом камерой наблюдения на здании, рядом с которым упал лайнер, видна мощная вспышка и разлетающиеся осколки. На другом, снятом очевидцем-автомобилистом, вдалеке виден горящий в небе самолет, а затем на горизонте возникает отсвет большого взрыва.

Ранее 9 января сообщалось, что до момента крушения пилоты заметили техническую неполадку, развернули самолет и направлялись к аэродрому. По предварительным данным расследования, причиной авиакатастрофы стал перегревшийся двигатель.

Крушение самолета «Международных авиалиний Украины» произошло утром 8 января. Жертвами катастрофы стали 167 пассажиров и девять членов экипажа. Среди них были 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, четыре гражданина Афганистана, а также по три гражданина Великобритании и Германии.

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