Европейским авиакомпаниям рекомендовали прекратить летать над Ираком

Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) рекомендовало прекратить коммерческие полеты в воздушном пространстве Ирака. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной такой рекомендации называются «меры предосторожности в свете недавних событий на Ближнем Востоке». Представитель агентства Джанет Норткот отметила, что ряд авиакомпаний уже скорректировали полетные планы.

Ранее 8 января Федеральное агентство воздушного транспорта России также выпустило рекомендацию авиакомпаниям отказаться от полетов в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Федеральное авиационное управление США, в свою очередь, потребовало от американских авиакомпаний оперативно покинуть воздушное пространство Ирана и Ирака.

Крушение самолета «Международных авиалиний Украины» произошло на утро после того, как в ночь на 8 января Тегеран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Иран объявил это ответом на убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в Багдаде 3 января, который погиб в результате американского ракетного удара.

Украинский пассажирский лайнер упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана, все находившиеся на его борту 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. Большинство из них не были украинскими гражданами.

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