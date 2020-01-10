На Украине задержали еще одного «свидетеля» по делу MH17

Сотрудники пограничной службы Украины в рамках реализации оперативной информации задержали в Донбассе «свидетеля» по делу о крушении в регионе малайзийского «Боинга» рейса MH17. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Задержанным оказался украинец 1994 года рождения. В ходе допроса он рассказал, что на протяжении второй половины 2014 года (разгар боевых действия в Донбассе — прим. «Ленты.ру») он проходил службу на складе одного из подразделений ополчения самопровозлашенной Донецкой народной республики (ДНР), а также выполнял задания на блокпостах в Шахтерском районе.

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В сообщении ООС говорится, что задержанный с конца августа 2014 года охранял место авиакатастрофы. Утверждается, что за денежное вознаграждение он собирал и отдавал представителям ополчения ДНР обломки самолета и личные вещи погибших. Информацию, по словам украинских пограничников, подтверждают фотографии с личной страницы молодого человека в социальных сетях.

Задержанного передали сотрудникам полиции, заведено уголовное дело по части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины («Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности»). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до восьми лет.

4 июля 2019 года стало известно о задержании в собственном доме на неподконтрольной Киеву территории Донбасса бывшего начальника ПВО ДНР Владимира Цемаха. Украинские спецслужбы считают его причастным к крушению «Боинга», поскольку он служил в городе Снежное, недалеко от которого был сбит лайнер. Его называют «ценным свидетелем» по делу MH17. В рамках обмена, прошедшего по формуле «35 на 35», Киев передал Цемаха Москве.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец.

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